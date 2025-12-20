Chiesa, si avvicina il ritorno in Serie A: pronta la maglia numero 22 nerazzurra

L’esterno azzurro sempre ai margini del Liverpool, a gennaio può tornare in Italia anche per riconquistare la Nazionale
Federico Chiesa potrebbe davvero tornare in Serie A nella sessione invernale di calciomercato. Dopo essere stato accostato a diverse squadre la scorsa estate, l’esterno offensivo nato a Genova è rimasto al Liverpool, dove però fatica a trovare spazio con Arne Slot. Prima del grave infortunio di Leoni era stato persino escluso dalla lista Champions.
I tabloid britannici insistono sulla possibilità che Chiesa possa fare ritorno in Italia a gennaio, anche per provare a riprendersi la Nazionale in vista degli spareggi di marzo. Il suo nome è circolato in passato in ottica Roma, Milan, Napoli ed Inter, ma adesso il club più interessato sembra essere l’Atalanta. La squadra di Palladino dovrà fare a meno di Lookman impegnato in Coppa d’Africa nel breve periodo e nel medio-lungo vuole comunque rimpiazzare il nigeriano. Per l’ex Juve pronta la maglia numero 22 che indossava in bianconero.