Daniel Maldini cambia maglia in Serie A, le ultime | CM.IT

Daniel Maldini potrebbe presto cambiare maglia in Serie A con l’attaccante dell’Atalanta che non è uno dei punti fermi della squadra allenata da Raffaele Palladino.

L’arrivo di Palladino alla guida della squadra bergamasca aveva fatto ben sperare Daniel Maldini che aveva avuto il tecnico al Monza dove aveva fatto molto bene. Il figlio d’arte ha continuato, però, a non essere un titolare della squadra ed ora potrebbe decidere di cambiare maglia.

L’attaccante dell’Atalanta è alla ricerca di maggiore spazio per cercare di tornare nel giro della nazionale, persa negli ultimi mesi per via dello scarso minutaggio avuto a disposizione prima con Juric e poi con Palladino.

Calciomercato, Daniel Maldini pronto a cambiare maglia

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sulle tracce del giocatore ci sarebbe la Lazio con il direttore sportivo Angelo Fabiani che starebbe facendo di tutto per chiudere l’affare durante il mercato di gennaio.

Maurizio Sarri potrebbe utilizzare il classe 2001 in diverse zone del campo andando a rinforzare un reparto che ha dovuto salutare nelle scorse ore Castellanos, passato ufficialmente al West Ham. Un possibile colpo per una Lazio che, nelle ultime ore, ha rallentato per quello che riguarda l’affare Insigne con la punta esterna ancora a caccia di una nuova sistemazione.