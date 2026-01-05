Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Daniel Maldini cambia maglia in Serie A, le ultime | CM.IT

Foto dell'autore

Daniel Maldini potrebbe presto cambiare maglia in Serie A con l’attaccante dell’Atalanta che non è uno dei punti fermi della squadra allenata da Raffaele Palladino.

L’arrivo di Palladino alla guida della squadra bergamasca aveva fatto ben sperare Daniel Maldini che aveva avuto il tecnico al Monza dove aveva fatto molto bene. Il figlio d’arte ha continuato, però, a non essere un titolare della squadra ed ora potrebbe decidere di cambiare maglia.

Daniel Maldini
Daniel Maldini cambia maglia in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante dell’Atalanta è alla ricerca di maggiore spazio per cercare di tornare nel giro della nazionale, persa negli ultimi mesi per via dello scarso minutaggio avuto a disposizione prima con Juric e poi con Palladino.

Calciomercato, Daniel Maldini pronto a cambiare maglia

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sulle tracce del giocatore ci sarebbe la Lazio con il direttore sportivo Angelo Fabiani che starebbe facendo di tutto per chiudere l’affare durante il mercato di gennaio.

Maurizio Sarri potrebbe utilizzare il classe 2001 in diverse zone del campo andando a rinforzare un reparto che ha dovuto salutare nelle scorse ore Castellanos, passato ufficialmente al West Ham. Un possibile colpo per una Lazio che, nelle ultime ore, ha rallentato per quello che riguarda l’affare Insigne con la punta esterna ancora a caccia di una nuova sistemazione.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie