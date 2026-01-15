Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Ribaltone improvviso, colpo Ederson a centrocampo

Foto dell'autore

Potrebbe chiudersi con il botto la sessione di calciomercato invernale con Ederson che potrebbe salutare l’Atalanta durante questa sessione di trattative.

Ederson
Ederson potrebbe cambiare maglia (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il centrocampista brasiliano, reduce da una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative dal punto di vista personale, sarebbe finito nel mirino di una big e potrebbe dire addio alla squadra allenata da Raffaele Palladino.

Calciomercato, possibile il colpo Ederson: piomba una big

Secondo quanto affermato da AS, l’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce di Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta. Ceduti Gallagher e Raspadori, il club spagnolo sarebbe pronto a fare un tentativo per la stella della squadra bergamasca per rinforzare la squadra di Diego Pablo Simeone.

Il centrocampista classe 1999 piace molto al “Cholo” che lo avrebbe inserito nella lista dei desideri per sistemare la rosa dell’Atletico Madrid. Un affare non semplice, ma in caso di offerta sui 35 milioni di euro l’affare potrebbe concludersi, considerando il fatto che il centrocampista ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027.

Gli ottimi rapporti tra i due club, come confermano gli affari Raspadori, Ruggeri e Musso, potrebbero facilitare l’operazione con l’Atalanta pronta ancora una volta a fare cassa con la cessione di un suo gioiello in direzione Madrid.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie