Ribaltone improvviso, colpo Ederson a centrocampo

Potrebbe chiudersi con il botto la sessione di calciomercato invernale con Ederson che potrebbe salutare l’Atalanta durante questa sessione di trattative.

Il centrocampista brasiliano, reduce da una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative dal punto di vista personale, sarebbe finito nel mirino di una big e potrebbe dire addio alla squadra allenata da Raffaele Palladino.

Calciomercato, possibile il colpo Ederson: piomba una big

Secondo quanto affermato da AS, l’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce di Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta. Ceduti Gallagher e Raspadori, il club spagnolo sarebbe pronto a fare un tentativo per la stella della squadra bergamasca per rinforzare la squadra di Diego Pablo Simeone.

Il centrocampista classe 1999 piace molto al “Cholo” che lo avrebbe inserito nella lista dei desideri per sistemare la rosa dell’Atletico Madrid. Un affare non semplice, ma in caso di offerta sui 35 milioni di euro l’affare potrebbe concludersi, considerando il fatto che il centrocampista ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027.

Gli ottimi rapporti tra i due club, come confermano gli affari Raspadori, Ruggeri e Musso, potrebbero facilitare l’operazione con l’Atalanta pronta ancora una volta a fare cassa con la cessione di un suo gioiello in direzione Madrid.