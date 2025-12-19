C’è Daniel Maldini sotto l’albero di Natale, colpo in prestito in Serie A

Daniel Maldini potrebbe cambiare di nuovo maglia in vista della seconda parte di stagione con l’attaccante che è finito sul taccuino di una squadra di Serie A.

Dopo il trasferimento all’Atalanta durante la sessione di mercato invernale del 2025, Daniel Maldini potrebbe salutare i bergamaschi a distanza di un anno per cercare di andare a giocare con maggiore continuità.

Possibile nuovo trasferimento per Daniel Maldini a distanza di un anno con l’ex Monza che, dopo l’addio ai brianzoli un anno fa, è alla ricerca di maggiore spazio per la seconda parte di stagione. Nonostante l’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta, tecnico che lo ha avuto a disposizione proprio in biancorosso, lo spazio per Maldini è continuato ad essere poco e potrebbe presto arrivare un nuovo trasferimento.

Operazione in prestito, Daniel Maldini cambia maglia in Serie A

Il Genoa pensa a Daniel Maldini in vista della seconda parte di campionato. Deciso di salutare Valentin Carboni, che farà ritorno all’Inter seppur momentaneamente, i liguri sono alla ricerca di un attaccante che possa aumentare il tasso tecnico della squadra a disposizione di Daniele De Rossi.

Il trasferimento in rossoblu consentirebbe al figlio d’arte di mettersi in mostra per quello che riguarda la nazionale italiana con Gennaro Gattuso che, nelle ultime convocazioni, ha deciso di non puntare su di lui. A marzo l’Italia sarà chiamata a disputare i playoff che potrebbero regalare il pass per i prossimi mondiali con gli azzurri che dovranno affrontare l’Irlanda del Nord in semifinale, prima di giocare l’eventuale finale contro una tra Bosnia e Galles in trasferta.

Trasferirsi al Genoa darebbe l’opportunità di aumentare il minutaggio e provare a riconquistare quella maglia azzurra che con Luciano Spalletti aveva trovato. L’Atalanta non vuole chiudere alla cessione del giocatore classe 2001, ma prima dovrebbe trovare un sostituto all’altezza per la seconda parte di campionato e, in questo senso, si sta seguendo con attenzione la situazione legata a Giacomo Raspadori, poco utilizzato dall’Atletico Madrid.

Nel caso in cui dovesse andare a buon fine l’affare tra Atalanta e Genoa per Maldini, la sensazione è che possa concludersi sulla base di un prestito secco con i club che potrebbero ritrovarsi poi a parlare a fine campionato di un eventuale trasferimento a titolo definitivo dell’ex attaccante del Milan.