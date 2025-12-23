Inter, doppio colpo da 100 milioni in Serie A spendendone meno di 20

Gli uomini mercato nerazzurri al lavoro per chiudere due acquisti sensazionali con un impatto minimo sul bilancio

Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Tra i club che necessitano di rinforzi ci sarebbe anche l’Inter, nonostante i suoi dirigenti stiano facendo passare il messaggio che potrebbero non esserci operazioni a gennaio. L’impressione è che le energie siano concentrate sulla prossima estate, quando in casa nerazzurra potrebbe esserci una mezza rivoluzione.

Marotta e Ausilio guardano soprattutto in casa Atalanta. Due gli obiettivi: l’esterno destro Marco Palestra – attualmente in prestito al Cagliari, ma già valutato 40 milioni – ed il centrocampista brasiliano Ederson, per il quale la richiesta è di 60 milioni, visti i tanti estimatori in giro per l’Europa. In totale una spesa da 100 milioni di euro, che in Viale della Liberazione puntano a ridurre al minimo.

Palestra e Ederson vengono visti come gli eredi di Dumfries e Frattesi, le cui cessioni potrebbero fruttare 60 milioni (clausola da 25 per l’olandese, valutazione di 35 per l’ex Sassuolo, ndr). Una ventina di milioni verranno poi risparmiati dai lauti ingaggi dei cinque calciatori in scadenza di contratto: De Vrij (7), Mkhitaryan (5), Sommer, Darmian e Acerbi (3). Ne rimangono meno di 20 per il doppio colpo in casa bergamasca.