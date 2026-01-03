Atalanta-Roma, bufera totale sull’arbitro e Gasperini perde le staffe con i giocatori

Alla New Balance Arena è caos tra decisioni arbitrali, proteste e rabbia degli allenatori

Atalanta-Roma è davvero caos. Primo tempo a dir poco intenso alla New Balance Arena sotto tutti gli aspetti, in primis quello arbitrale. Alla fine sono tutti scontenti, perché al 13′ va in vantaggio la Dea con Scalvini che tocca il pallone in contrasto con Svilar dopo che al portiere giallorosso era scappato il pallone dalle mani. Lungo check, ma la decisione viene confermata anche se le proteste sono tantissime.

Perché il difensore dell’Atalanta usa un po’ troppo le mani e nel contrasto vanno a finire sul volto di Svilar. In cabina di commento, per Luca Marelli il gol sarebbe stato da annullare proprio per questo motivo. Sui social i tifosi romanisti scatenati, poi un po’ i ruoli si ribaltano. L’Atalanta raddoppia con Scamacca di testa dopo che lui stesso aveva cominciato l’azione rubando palla a Hermoso che sbaglia il controllo.

Altro lunghissimo check, poi l’on field review di Fabbri, che viene richiamato sull’offside proprio di Scamacca, che nell’immediatezza recupera appunto il possesso dopo l’errore dell’avversario. Gol annullato. Una decisione che al contrario fa infuriare la panchina degli orobici con Palladino ammonito. Per la Roma pericolo scampato anche se Gasperini, come riportato dal bordocampista Dazn, se la prende con i suoi giocatori: “Stiamo dormendo!”