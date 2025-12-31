Atalanta
Niente Juve: Palladino alza il muro sul vice Yildiz | CM.IT

Foto dell'autore

Diverse le voci di mercato, ma il fantasista è destinato a restare con la maglia dell’Atalanta

Malgrado l’ultima sconfitta contro la capolista Inter, Raffaele Palladino ha rivitalizzato l’Atalanta che sta scaldando la classifica di Serie A dopo l’inizio flop in campionato sotto la gestione Juric.

Palladino blocca la cessione di Maldini
Raffaele Palladino (Ansa) – Calciomercato.it

Domenica sera alla ‘New Balance Arena’ non c’è stato spazio per Daniel Maldini, al centro dei rumors di mercato in attesa dell’apertura della finestra invernale. Il figlio d’arte ha vissuto una prima parte di stagione complicata trovando poco spazio, aprendo così alla possibilità di una cessione per avere maggiore minutaggio. 

Solo 5 presenze dal primo minuto in dieci gare complessive in tutte le competizioni per l’ex Milan, con 358’ giocati e appena un assist messo a referto in Coppa Italia con il Genoa.

Calciomercato Atalanta, Palladino pronto a rilanciare Maldini

Ancora a secco a livello realizzativo, Daniel Maldini lo scorso gennaio si era trasferito dal Monza nella vicina Bergamo per un investimento da 13 milioni di euro (contratto fino al 2029).

Daniel Maldini, le ultime sul futuro
Daniel Maldini (Ansa) – Calciomercato.it

Il classe 2001 vuole ritornare al più presto protagonista e un’occasione potrebbe concedergliela proprio Palladino. L’allenatore campano stima molto il giocatore e lo conosce bene avendolo già allenato nella parentesi al Monza. Palladino è pronto dare più spazio a Maldini nella seconda parte di stagione, con l’Atalanta ancora impegnata su tre fronti. Al momento – come raccolto da Calciomercato.itl’ipotesi più realistica per il fantasista è quindi la permanenza in maglia nerazzurra.

Maldini di recente era stato accostato a Torino, Fiorentina e Juventus (come vice Yildiz), ma in particolare la Lazio aveva sondato il terreno sulla situazione del giocatore. Palladino però non sembra intenzionato a privarsene, mentre chi potrebbe salutare Bergamo è Marco Brescianini. Il jolly di centrocampo è indietro nelle gerarchie del tecnico e sul mercato piace a Fiorentina, Cagliari e Lazio. 

