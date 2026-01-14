L’Atalanta lo ha soffiato alla Roma: visite e firma per Raspadori | VIDEO CM

L’attaccante ex Napoli e Sassuolo torna nel campionato italiano: nelle prossime ore l’ufficialità del trasferimento alla ‘Dea’

L’Atalanta sbaraglia la concorrenza e si assicura le prestazioni di Giacomo Raspadori. Il sorpasso definitivo ieri ai danni soprattutto della Roma, in pole nei giorni scorsi per l’ex Napoli e Sassuolo.

L’attaccante però è stato sempre titubante sul trasferimento nella capitale, aspettando e scegliendo poi l’opzione Atalanta. Il classe 2000 questa mattina ha raggiunto Milano per le rituali visite mediche, sostenute alla clinica ‘La Madonnina’. Successivamente ci sarà il passaggio al Coni per l’idoneità sportiva, prima di spostarsi nel pomeriggio a Zingonia (quartier generale della ‘Dea’) per la firma e l’ufficialità sul contratto.

Calciomercato Atalanta, adios Atletico: tutte le cifre e il contratto di Raspadori

‘Jack’ Raspadori arriva a titolo definitivo all’Atalanta dall’Atletico Madrid, dopo sei mesi deludenti con la casacca dei ‘Colchoneros’.

✅ #Atalanta – In corso le visite mediche alla clinica ‘La Madonnina’ dì Milano per Giacomo #Raspadori. Nelle prossime ore la firma sul contratto e l’ufficialità del trasferimento in nerazzurro 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/WcQeGlkQvj — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 14, 2026

L’ex Sassuolo e Napoli è stato poco utilizzato da Simeone e ha deciso di ritornare in Serie A per giocare con maggiore continuità e ritrovare la maglia della Nazionale, in vista degli spareggi di marzo e di un’eventuale qualificazione per il prossimo Mondiale.

Raspadori firmerà un contratto fino al 2030 con l’Atalanta, con un ingaggio di circa 4 milioni netti a stagione. Nelle casse dell’Atletico Madrid finiranno invece 22 milioni di euro più bonus.