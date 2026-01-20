Atalanta
Paulo Sousa vola negli Emirati Arabi: con l’Al-Shabab è campione d’inverno

Il tecnico portoghese ex Fiorentina e Salernitana punta a vincere l’UAE League per il secondo anno consecutivo

Paulo Sousa continua ad ottenere grandi risultati negli Emirati Arabi Uniti, dove si è trasferito nell’estate 2024. La sua precedente e proficua esperienza era stata sulla panchina della Salernitana.

Alla guida dall’Al-Shabab ha già vinto tre trofei, tra cui il massimo campionato (l’UAE Pro League) che gli ha permesso di conquistare anche il premio di allenatore dell’anno.

Il tecnico portoghese non ha certo intenzione di fermarsi qui. Ieri la sua squadra ha letteralmente travolto il Dibba Al-Fujairah per 7-0 nell’ultima giornata del girone d’andata della UAE Pro League, laureandosi campione d’inverno.

La formazione di Paulo Sousa, che in Italia ha indossato le maglie di Juve e Inter per poi allenare anche la Fiorentina, si è adesso portato in testa alla classifica con 32 punti, uno in più dell’Al-Ain.

 

L’Al-Shabab si è preso il primo posto grazie al settimo successo consecutivo, il quinto dall’inizio del 2026 in cui la sua squadra ha realizzato 20 gol subendone appena 2. Curiosità vuole che la scorsa stagione è balzato al comando del campionato proprio in questo periodo dell’anno.

