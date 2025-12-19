Atalanta
Fiorentina, anche Gosens ai saluti? Ritorno al passato in Serie A

Foto dell'autore

L’esterno sinistro tedesco è tra i calciatori che potrebbero lasciare i viola a gennaio. Per lui si riaccende la pista Atalanta dell’ex Palladino

In piena crisi di risultati, la Fiorentina potrebbe operare una profonda rivoluzione sul mercato nella sessione di gennaio. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il club viola, sebbene attualmente sia ai box per un infortunio, c’è anche Robin Gosens. Per l’esterno tedesco si paventa – di nuovo – la possibilità di un ritorno all’Atalanta, che già in estate ci fece un pensiero.

Calciomercato Fiorentina, Gosens può raggiungere Palladino all'Atalanta
Robin Gosens (foto Ansa) – Calciomercato.it

Ad agosto Gosens lasciò che fosse la società gigliata a decidere se continuare a puntare su di lui oppure cederlo. Pioli spinse per la sua conferma e così restò a Firenze. Ma ora le cose sono cambiate, anche a Bergamo dove nel frattempo Palladino è subentrato a Juric. Dopo averci lavorato insieme la scorsa stagione in viola, il nuovo tecnico degli orobici vorrebbe riavere a disposizione il terzino tedesco. Staremo a vedere se l’affare andrà in porto.

