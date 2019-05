MILAN SQUALIFICA PAQUETA / Tegola per Gattuso. Sii chiude anzitempo la stagione di Paqueta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il Giudice sportivo ha squalificato per tre giornate, e tante ne restano alla fine della, il trequartista brasiliano del he ieri sera nel match contro il Bologna è stato espulso "per avere inoltre, al 29' del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione (lui che era già diffidato, ndr) - recita la nota ufficiale del Giudice sportivo - colpito con una manata leggera il braccio del Direttore di gara (Di Bello, ndr) proteso verso di lui al fine di allontanarlo". Paqueta salterà dunque le ultime tre decisive, in chiave, gare della stagione contro