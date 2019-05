MILAN FIORENTINA CALHANOGLU BAKAYOKO / Gli animi in casa Milan appaiono tutt'altro che tranquilli. I rossoneri sono riusciti a vincere contro il Bologna, risalendo al quinto posto, ma la situazione è tutt'altro che semplice. Tra gli infortuni di Biglia e Calhanoglu, la squalifica di Paquetae il caso Bakayoko, in casa rossonera le incognite, specialmente a centrocampo, sono davvero parecchie.

Come riporta 'Sky Sport', la situazione Calhanoglu sembra meno grave del previsto: il turco dovrebbe riuscire a recuperare per la delicata sfida contro la Fiorentina e potrebbe essere schierato titolare a centrocampo. Di certo, al momento, sembra solo la presenza di Kessie, mentre davanti alla difesa potrebbe giocare lo stesso. Il francese ha parlato conprima dell'allenamento, alla presenza anche di. La situazione sembra essersi chiarita e non è escluso un suo impiego dal primo minuto. In caso contrario dovrebbe giocare José Mauri, pronto sia per sostituire Bakayoko sia nel caso in cui Calhanoglu non dovesse farcela. Con l'arretramento in mediana del turco, possibile l'impiego di Borini nel tridente offensivo.