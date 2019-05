Parma, Schiappacasse ha le idee chiare sul futuro

CALCIOMERCATO PARMA SCHIAPPACASSE - Arrivato a gennaio dall'Atletico Madrid con la formula del prestito per 18 mesi, Nicolas Schiappacasse ha racimolato appena 80 minuti in Serie A con la maglia del Parma suddivisi in 3 presenze.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Attualmente impegnato con la Nazionale dell'Uruguay Under 20, il giovane centravanti dal ritiro della 'Celeste' ha paventato la possibilità di un nuovo cambio di maglia già in estate, annunciando poi che il suo obiettivo è quello di tornare poi all'Atletico per diventare titolare.