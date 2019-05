CALCIOMERCATO MILAN RAFAEL CAMACHO LIVERPOOL - Il Milan è in ritiro per preparare al meglio la sfida di lunedì contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic, che potrete seguire in diretta CLICCANDO QUI. Una partita decisamente importante per i rossoneri, a caccia del quarto posto attualmente occupato dall'Atalanta, l'ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. In attesa di capire come finirà l'annata sportiva, gli uomini mercato rossoneri sono all'opera per cercare i rinforzi giusti da consegnare al nuovo allenatore in vista della prossima stagione.

Uno sguardo al presente, ma anche al futuro: stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , gli occhi degli scout del Milan si sono posati su Rafael. Il 18enne polivalente centrocampista portoghese delè in scadenza di contratto nel 2020 e, allo stato attuale, non c'è accordo per il prolungamento. Un punto a favore dei meneghini è rappresentato dalla presenza del connazionale Tiago, giocatore della Primavera rossonera: l'operazione, infatti, è curata dagli stessi agenti del difensore, arrivato a Milanello nello scorso gennaio. Ma anche ilè fortemente interessato a Camacho e, ad oggi, sono proprio gli inglesi (squadra a forti tinte portoghesi, dall'allenatore Espirito Santo a Rui Patricio e Joao Moutinho, solo per citarne alcuni) ad essere in vantaggio nella corsa al giocatore classe 2000 cresciuto nelle giovanili delloe del