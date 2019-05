CHIEVO SPAL MEGGIORINI LAZZARI/ Anticipo delle 18 movimentato quello del Bentegodi fra Chievo e SPAL.

Al termine del primo tempo infatti, Riccardoe Manuelhanno avuto un piccolo screzio verbale a causa di un fallo, secondo l'esterno dei ferraresi, non sanzionato dal direttore di gara. L'attaccante dei padroni di casa, apparso non tranquillissimo durante i primi 45 minuti, è entrato in maniera ruvida sull'esterno che ha prontamente reagito. Il tutto è stato poi sedato dal direttore di gara che ha sancito la fine della prima frazione di gioco. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!