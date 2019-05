DIRETTA ARSENAL VALENCIA FORMAZIONI / E' tutto pronto per Arsenal-Valencia, semifinale di andata di Europa League. Dopo aver eliminato il Napoli, i Gunners hanno collezionato tre sconfitte consecutive in campionato che li hanno allontanati dal quarto posto e hanno bisogno di ritrovare gioco e vittorio questa sera contro gli spagnoli.

Senza, stagione finita per il neo juventino, Emery affronterà una squadra in crisi dopo le due sconfitte contro Eibar e Atletico Madrid. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ARSENAL-VALENCIA

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Koscielny, Papastathopoulos, Mustafi; Maitland-Niles, Xhaka, Guendouzi, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette. All: Emery

VALENCIA (4-4-2): Neto; Gabriel Paulista, Garay, Diakhaby, Roncaglia; Piccini, Soler, Parejo, Gayà; Rodrigo, Guedes. All: Marcelino

