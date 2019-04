FROSINONE NAPOLI DE LAURENTIIS / Aurelio De Laurentiis bersaglio dei tifosi del Frosinone nella sfida di quest'oggi contro il Napoli.

Allo 'Stirpe' si è sollevato il coro "De Laurentiis pezzo di m****", ricevendo l'applauso dei sostenitori partenopei nel settore ospiti che a loro volta hanno intonato: "Napoli siamo noi". Il pubblico ciociaro non ha dimenticato le dichiarazioni di qualche mese fa del presidente azzurro, che aveva definito il Frosinone una squadra non competitiva e con poco appeal per la Serie A.