TORINO OPERAZIONE DJIDJI / Il Torino non potrà contare su Djidji in questo finale di stagione e nella corsa Champions: il difensore è stato operato al ginocchio e tornerà a disposizione soltanto nella prossima stagione. Questo il comunicato del club granata: "Koffi Djidji è stato operato questa mattina al ginocchio destro.

L’intervento è consistito in una meniscectomia laterale selettiva. L’operazione è stata eseguita dal professor Giuliano Cerulli presso la clinica Villa Margherita di Roma, in presenza dello staff medico del Torino FC. I tempi di ripresa verranno valutati in base all’evoluzione clinica".

Il 26enne ivoriano è arrivato quest'anno in prestito dal Nantes: il club granata a fine anno dovrebbe riscattare il calciatore per acquistarlo a titolo definitivo.

