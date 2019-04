CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR / Neymar a Torino: l'asso brasiliano è atterrato ieri a Caselle, scalo della città piemontese, mandando in fibrillazione tutta la tifoseria della Juventus.

Inevitabile pensare al bis dell'affare Ronaldo con l'attaccante delma questa volta il mercato, con tutte le notizie che potete trovare CLICCANDO QUI , non c'entra niente: come riferisce 'sportmediaset.it', infatti, lo sbarco in Italia dell'ex stella delnon è legato al calcio ma ad impegni promozionali. L'occasione anche per far visita al suo connazionale e amico, ancora fermo per infortunio. Una visita lampo quella di Neymar a Torino che ha fatto sognare per qualche ora la tifoseria bianconera prima che la verit saltasse fuori: 'soltanto' impegni promozionale, niente retroscena di mercato.