Calciomercato Lazio, 3 milioni per il vice Lulic

CALCIOMERCATO LAZIO BANCU - La Lazio è alla ricerca di un esterno sinistro per la prossima stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A 33 anninon può più garantire un rendimento alto per tutta la stagione e, con l'infortunio didestinato a partire, l'unica alternativa per Inzaghi èche ha fallito alla sua prima annata italiana. Secondo quanto si legge su 'fanatik.ro', gli scout biancocelesti stanno seguendo Nicusor, 26enne terzino sinistro della Nazionale rumena che milita in patria con il. Il suo cartellino viene valutato 3 milioni di euro: visionato contro la Steaua Bucarest a fine marzo, ha un po' deluso le aspettative, ma gli osservatori laziali torneranno a vederlo.