ATALANTA FIORENTINA MONTELLA - "Faccio i complimenti a loro che sono in un ottimo momento e hanno il vantaggio del risultato dell'andata. Ma io ci credo, abbiamo le caratteristiche per farcela". Pensieri e parole di Vincenzo Montella. Al sito ufficiale del club, l'allenatore della Fiorentina ha parlato alla vigilia della trasferta contro l'Atalanta valida come ritorno delle semifinali di Coppa Italia dopo il 3-3 del 'Franchi'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

"Dobbiamo essere tutti al 100%, ma non ci sono partite impossibili. Con laabbiamo dimostrato di avere cuore e voglia di lottare, ma dobbiamo concretizzare di più. Abbiamo bisogno di questo risultato per avvicinare la gente. L'gioca, ma concede qualcosa: la gara diandata ha detto che la Fiorentina se la può giocare, in campionato andò in vantaggio e poteva anche raddoppiare prima della sconfitta. Non dobbiamo aver timore sebbene l'avversario è il peggiore che poteva capitare in questo momento per la forma fisica e psicologica che stanno attraversando".