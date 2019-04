CALCIOMERCATO ROMA GASPERINI / Sperare nell'arrivo di Antonio Conte, uno che ha dimostrato di saper vincere anche con una rosa meno forte della concorrenza, è sacrosanto e pure legittimo considerato il possibile ingaggio dell'amico Petrachi come successore di Monchi, però risulta strano che finora per la panchina della Roma non si sia spinto più di tanto per Gian Piero Gasperini. Vale a dire per l'allenatore 'copertina' del momento e non solo, comunque perfetto per possibilità, reali ambizioni e squadra.

Il sessantunenne, in piena corsacon la sua, ha un ingaggio (1,5 milioni) largamente alla portata e attualmente, anzi da anni è il più bravo - sicuramente di tutta la- a valorizzare al massimo i giocatori (da Schick all'ex Cristante, fatto esplodere a Bergamo, il materiale non gli mancherebbe) a sua disposizione, con conseguenti benefici (plusvalenze in primis) per il bilancio, insomma a questioni sensibili per la proprietà americana e della concorrenza perlomeno italiana. Gasperini non avrebbe poi bisogno di quelle garanzie che chiede/chiederebbe invece Conte e che non si sa come possa darle, lavorerebbe con quello che ha riuscendo probabilmente a far esprimere quel suo calcio diventato certamente più 'europeo', pur mantenendo certi dogmi, nelle ultime stagioni. L'unico dubbio rimane il suo passato, breve quanto fallimentare in un'altra big, all'. Anche se ormai è roba di quasi otto anni fa, e poi quell'esperienza lo ha verosimilmente aiutato a crescere, a smussare lati di un carattere forse oggi più in grado di reggere determinate pressioni.