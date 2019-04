JUVENTUS VAN PERSIE AJAX CHAMPIONS / La sconfitta della Juventus nei quarti di finale di Champions League ha lasciato strascichi importanti in casa bianconera, lanciando al contrario i 'Lancieri' alla semifinale contro il Tottenham.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Intanto dall'Olanda arriva la scherzosa provocazione di, ex stella dell'Olanda che ha deciso di lasciare il calcio giocato alla fine di quest'annata. L'ex Arsenal intervistato da 'De Telegraaf' ha fatto riferimento proprio a quanto accaduto tra Ajax e Juventus: "Credo che ora in Europa guarderanno la nostra vittoria di gennaio sull'Ajax quando li abbiamo sconfitti 6-2. Il Tottenham ci studierà, credo, le altre non so se l'hanno fatto. Juve? Ah, noi avremmo vinto 11-2, visto quanto è accaduto contro i lancieri", conclude Van Persie con un occhiolino.