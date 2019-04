CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER JOVIC REAL MADRID / Luka Jovic è davvero diretto al Real Madrid.

All'emittente tedesca 'ZDF' il direttore sportivo dell'- che lo ha appena riscattato dal Benfica - ha confermato le ultime indiscrezioni che danno il giovane attaccante serbo verso le 'Merengues': "Sicuramente esiste la possibilità che firmi per il Real - le parole di Fredi- Io spero e voglio che rimanga, però sono anche realista e so che se un grande club lo vuole noi non potremo opporci". Jovic interessava anche ae Barcellona, ma Perez sembra aver bruciato tutti. L'affare dovrebbe chiudersi tra i 60 e i 70 milioni di euro.