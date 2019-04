Calciomercato Roma, Nzonzi verso il doppio 'no'

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO ROMA NZONZI - Nei giorni scorsi il nome di Stevenè stato accostato ad un paio di club della Ligue 1, conche potrebbero darsi battaglia per riportare in patria il centrocampista francese della. Piste che, tuttavia, non sembrano scaldare l'ex Siviglia, soprattutto qualora oltre ai monegaschi nemmeno l'OM dovesse centrare la qualificazione in Champions. La destinazione più gradita in caso di addio alla Capitale, ad oggi, resta quindi l'