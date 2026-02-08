Atalanta
L’Inter prepara il colpaccio da 30 milioni: che sgarbo alla Juve

Si incrociano di nuove le strade di Inter e Juve sul mercato, in attesa del derby d’Italia in programma sabato 14 febbraio. 

È sempre Inter contro Juventus. In attesa del derby d’Italia in programma il prossimo 14 febbraio, le due rivali storiche tornano a darsi battaglia. Questa volta in sede di mercato, dove i nerazzurri hanno in mente di beffare proprio i bianconeri con un colpaccio davvero importante.

Il motivo dell’ennesimo scontro ha un nome e un cognome ben precisi: Tarik Muharemovic. Il difensore centrale classe 2003 è una vecchia conoscenza della Juve, per aver indossato la maglia delle Giovanili prima e della Next Gen dopo, ma ora l’Inter è pronta a intavolare una vera e propria trattativa col Sassuolo per portarlo il bosniaco a Milano.

/7
229

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Muharemovic ha una valutazione di circa 30 milioni di euro (la Juve detiene il 50 per cento del suo cartellino) e oggi, proprio in occasione della sfida tra Sassuolo e Inter, potrebbe esserci un dialogo tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. La Juve osserva interessata, ma le probabilità di vedersi scippare dall’Inter un talento fatto in casa sembrano aumentare con il passare dei giorni.

