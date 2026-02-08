L’Inter prepara il colpaccio da 30 milioni: che sgarbo alla Juve

Si incrociano di nuove le strade di Inter e Juve sul mercato, in attesa del derby d’Italia in programma sabato 14 febbraio.

È sempre Inter contro Juventus. In attesa del derby d’Italia in programma il prossimo 14 febbraio, le due rivali storiche tornano a darsi battaglia. Questa volta in sede di mercato, dove i nerazzurri hanno in mente di beffare proprio i bianconeri con un colpaccio davvero importante.

Il motivo dell’ennesimo scontro ha un nome e un cognome ben precisi: Tarik Muharemovic. Il difensore centrale classe 2003 è una vecchia conoscenza della Juve, per aver indossato la maglia delle Giovanili prima e della Next Gen dopo, ma ora l’Inter è pronta a intavolare una vera e propria trattativa col Sassuolo per portarlo il bosniaco a Milano.

Muharemovic ha una valutazione di circa 30 milioni di euro (la Juve detiene il 50 per cento del suo cartellino) e oggi, proprio in occasione della sfida tra Sassuolo e Inter, potrebbe esserci un dialogo tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. La Juve osserva interessata, ma le probabilità di vedersi scippare dall’Inter un talento fatto in casa sembrano aumentare con il passare dei giorni.