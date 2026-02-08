Spalletti in ansia: due titolarissimi a rischio per Inter-Juve

Si tratterebbe di una doppia assenza molto pesante

Lazio e Inter diranno molto sul cammino e soprattutto sulle ambizioni della Juve in campionato. L’obiettivo minimo, ad oggi anche quello massimo, è la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo determinante pure per un certo tipo di mercato.

Per il big match coi nerazzurri di sabato 14 febbraio sono in forse due titolarissimi del centrocampo. Parliamo di Manuel Locatelli e Weston McKennie, entrambi diffidati e quindi a rischio squalifica. Sarebbero due perdite pesanti, specie il texano, in vista del derby d’Italia con la formazione allenata da Cristian Chivu.

Il tecnico romeno non ha nessuno a rischio squalifica. Lo sarebbero stati Barella e Calhanoglu, ma entrambi sono ancora ai box. Stando a quanto filtra da Appiano, tutti e due dovrebbero tornare a disposizione proprio per la supersfida contro Yildiz e compagni.