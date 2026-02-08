Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Spalletti in ansia: due titolarissimi a rischio per Inter-Juve

Foto dell'autore

Si tratterebbe di una doppia assenza molto pesante

Lazio e Inter diranno molto sul cammino e soprattutto sulle ambizioni della Juve in campionato. L’obiettivo minimo, ad oggi anche quello massimo, è la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo determinante pure per un certo tipo di mercato.

Spalletti prima di una partita della Juve
Spalletti in ansia: due titolarissimi a rischio per Inter-Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per il big match coi nerazzurri di sabato 14 febbraio sono in forse due titolarissimi del centrocampo. Parliamo di Manuel Locatelli e Weston McKennie, entrambi diffidati e quindi a rischio squalifica. Sarebbero due perdite pesanti, specie il texano, in vista del derby d’Italia con la formazione allenata da Cristian Chivu.

/7
229

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Il tecnico romeno non ha nessuno a rischio squalifica. Lo sarebbero stati Barella e Calhanoglu, ma entrambi sono ancora ai box. Stando a quanto filtra da Appiano, tutti e due dovrebbero tornare a disposizione proprio per la supersfida contro Yildiz e compagni.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie