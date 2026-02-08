Recupero in extremis, ma c’è un dubbio per Spalletti: la Juve anti-Lazio

La Juventus impegnata questa sera nel posticipo di campionato contro la Lazio: le ultime dalla Continassa e la probabile formazione dei bianconeri
Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti a poche ore dalla sfida di questa sera all’Allianz Stadium contro la Lazio.
L’allenatore della Juventus recupera infatti sia Kelly che Conceicao, non al meglio della condizione nell’allenamento di sabato. Questa mattina sia il difensore che il portoghese si sono allenati insieme al resto del gruppo nell’ultima sgambata alla Continassa e sono a disposizione per il posticipo al cospetto dei biancocelesti dell’ex Sarri.
Kelly e Conceicao sono stati inseriti nella lista dei convocati da Spalletti, che scioglierà solo dopo la riunione tecnica del pomeriggio gli ultimi dubbi di formazione.
Juventus-Lazio, Kelly o Koopmeiners? Le scelte di Spalletti
Il figlio d’arte ed ex Porto va verso la panchina, con Miretti favorito per una maglia da titolare sulla trequarti insieme allo stakanovista McKennie e a Yildiz. Il numero dieci – fresco di rinnovo – è al rientro dopo il fastidio muscolare alla coscia e la panchina di giovedì in Coppa Italia contro l’Atalanta.
Kelly invece è in ballottaggio con Koopmeiners per affiancare Bremer in difesa: Spalletti deve decidere se schierare l’inglese dopo l’affaticamento accusato post Bergamo o non rischiarlo dal primo minuto. Regolarmente in campo in mediana capitan Locatelli, nonostante la diffida (al pari di McKennie) e il pericolo giallo che gli farebbe saltare il Derby d’Italia di sabato prossimo a San Siro contro l’Inter.
La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (Koopmeiners), Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David