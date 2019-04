CALCIOMERCATO JUVENTUS COUTINHO RONALDO / Non è una stagione felice al Barcellona per Coutinho, nonostante il 'golazo' realizzato con il Manchetser United nel ritorno dei quarti di Champions League. Il brasiliano è in rotta con i tifosi e lo dimostra la polemica esultanza nei confronti del 'Camp Nou' dopo la rete segnata contro gli inglesi. Gesto che non è piaciuto al club blaugrana e a capitan Messi secondo 'Don Balon', con l’ex Liverpool che potrebbe lasciare la Catalogna a fine stagione.

Sulle tracce di Coutinho ci sarebbe in particolare la Juventus, che ha l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri e rassicurare Cristiano Ronaldo sulla competitività dei bianconeri per dare nuovamente l’assalto a quella Champions sfumata nel doppio confronto contro l'Ajax. Proprio il fuoriclasse portoghese avrebbe dato il via libera per il fantasista della nazionale verdeoro, che a Torino potrebbe prendere il posto di Dybala in caso di addio della 'Joya'.

