Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

“Yildiz via per 120 milioni”, choc Juve dopo il rinnovo: c’è l’annuncio

Foto dell'autore

Esplode una nuova bomba in casa Juventus: l’annuncio riguarda Kenan Yildiz e spaventa i tifosi della Vecchia Signora. 

La notizia era nell’aria da tempo e ieri è arrivata l’ufficialità: Kenan Yildiz rinnova con la Juve fino al 30 giugno 2030. Un grande attestato di stima da parte della società, che ha riconosciuto il valore del numero 10 bianconero e strappato il sì grazie anche a un importante adeguamento dell’ingaggio che permetterà al turco di percepire la bellezza di 6 milioni di euro a stagione.

Yildiz esulta dopo un gol con la Juve
Yildiz via 120 milioni choc Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Nemmeno il tempo di fare festa che, però, arriva un clamoroso annuncio sul futuro del 20enne originario di Ratisbona. A farlo è il noto giornalista Andrea Bosco nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘TuttoJuve’: “Nonostante il rinnovo, Kenan Yildiz verrebbe ceduto immediatamente dalla Juventus con un’offerta da 120 milioni di euro da parte del Real Madrid o di qualsiasi altra squadra. Senza ombra di dubbio, è questa la filosofia del club che ha ancora un debito di 300 milioni“.

/7
230

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

6 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Doccia fredda, dunque, per la Juve proprio il giorno dopo il rinnovo del suo calciatore di maggior talento. Intanto, però, una cosa è certa: il gioiello turco ha giurato amore alla Juve e messo finalmente nero su bianco.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie