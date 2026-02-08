Esplode una nuova bomba in casa Juventus: l’annuncio riguarda Kenan Yildiz e spaventa i tifosi della Vecchia Signora.

La notizia era nell’aria da tempo e ieri è arrivata l’ufficialità: Kenan Yildiz rinnova con la Juve fino al 30 giugno 2030. Un grande attestato di stima da parte della società, che ha riconosciuto il valore del numero 10 bianconero e strappato il sì grazie anche a un importante adeguamento dell’ingaggio che permetterà al turco di percepire la bellezza di 6 milioni di euro a stagione.

Nemmeno il tempo di fare festa che, però, arriva un clamoroso annuncio sul futuro del 20enne originario di Ratisbona. A farlo è il noto giornalista Andrea Bosco nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘TuttoJuve’: “Nonostante il rinnovo, Kenan Yildiz verrebbe ceduto immediatamente dalla Juventus con un’offerta da 120 milioni di euro da parte del Real Madrid o di qualsiasi altra squadra. Senza ombra di dubbio, è questa la filosofia del club che ha ancora un debito di 300 milioni“.

Doccia fredda, dunque, per la Juve proprio il giorno dopo il rinnovo del suo calciatore di maggior talento. Intanto, però, una cosa è certa: il gioiello turco ha giurato amore alla Juve e messo finalmente nero su bianco.