Juve-Lazio, il doppio ex Manfredonia esclusivo: “Spalletti ha cambiato i bianconeri. Sarri invece…”

L’ex centrocampista gioca in anticipo la sfida dello Stadium: “La Juve farà la partita. Nella Lazio mi stuzzica tanto un giocatore”

Dieci anni in maglia biancoceleste; squadra della quale è sempre stato tifoso e con la quale ha esordito in serie A, arrivando in Nazionale; poi due stagioni a Torino con la Juventus, nelle quali ha portato a casa uno scudetto e una Coppa Intercontinentale. Lionello Manfredonia è stata una bandiera della Lazio ed uno degli elementi di maggior affidabilità dei bianconeri, con i quali si è tolto più di una soddisfazione. “Sono state due esperienze diverse, ma altrettanto importanti”, ha detto in esclusiva ai nostri microfoni.

L’ex centrocampista ha vissuto stagioni importanti nella capitale: “Giocavo a calcio e sognavo di vestire la maglia della Lazio. Il sogno si è trasformato in realtà e sono stati dieci anni bellissimi. Alla Juve poi ho giocato per vincere e per crescere, in un ambiente completamente diverso. Sono state due stagioni indimenticabili”.

Juve e Lazio arrivano a questa sfida in una situazione completamente diversa…

“La Juve è lanciatissima, mentre la Lazio sta risentendo di tutti i problemi che si sono accumulati. Le partenze di alcuni calciatori forti, l’arrivo di giovani che devono ancora affermarsi, i problemi tra Lotito e la tifoseria”.

C’è qualcuno nella Lazio che la stuzzica?

“Mi incuriosisce molto Maldini. Lo seguivo da tempo e credo che tecnicamente sia un ottimo giocatore. Sono curioso di vedere come si integra negli schemi di Sarri. Può dare tanto ai biancocelesti, anche se deve crescere dal punto di vista caratteriale”.

E della Juventus?

“McKennie. Spalletti sta esaltando le doti. In passato non tutti i tecnici che si sono seduti sulla panchina bianconera sono riusciti a tirare fuori il meglio da lui. Ma con Spalletti le cose sono andate in modo diverso. E’ un centrocampista moderno, che si butta negli spazi e crea sempre pericoli. Mi piace moltissimo

Dopo il mercato bloccato, i primi risultati negativi, i problemi interni e ambientali, molti tifosi temevano che la Lazio potesse ritrovarsi in grossa difficoltà: come accadde alla vostra squadra che nel 1984, nonostante la presenza di grandi giocatori come lei, Giordano, Laudrup, D’Amico, retrocesse in serie B…

“Ma la situazione è imparagonabile. Noi non retrocedemmo né per problemi ambientali, né per il mercato. Noi abbiamo avuto tanti problemi societari e in campo perdemmo dei punti in modo assurdo. Oggi la situazione è completamente diversa”.

“Spalletti ha cambiato la Juve. Sarri ha fatto anche troppo…”

Cosa ne pensa di Spalletti e del lavoro che sta facendo alla Juve?

“Ha cambiato la Juve, riuscendo a tirare fuori da ogni giocatore il massimo. Si vede nel modo in cui la squadra gioca, con un’idea chiara. Forse se fosse arrivato prima…”

E Sarri invece?

“Sta lavorando in una situazione difficile. E’ stato un lavoro importante e nelle piazze calde in cui ha lavorato ha fatto benissimo: al Napoli, alla Juve, al Chelsea. Non credo che un altro tecnico sarebbe stato in grado di resistere in una situazione come quella attuale della Lazio. Per il materiale che ha, sta facendo anche troppo”.

Che gara si aspetta?

“Una Juve che farà la partita, cercando di tenere il pallino del gioco e provando a mettere in difficoltà la Lazio. Che cercherà di difendersi e di ripartire”.

L’obiettivo della Juve?

“Deve arrivare tra le prime quattro. Sarà una bella battaglia con Roma e Napoli secondo me. L’Inter e il Milan mi sembrano più continue: non sarà facile per i bianconeri, ma se troveranno continuità, possono arrivare fino in fondo. Per la lotta scudetto la vedo più dura”.

/7 225 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 2 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Fuorigioco netto. La risposta giusta era un'altra. Bravissimo! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. 3 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 4 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. 5 / 7 Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A? Giovanni Trapattoni Nereo Rocco Carlo Mazzone Marcello Lippi Palo da 792 cm! Prova con Carlo Mazzone. Gol da 792 metri! Mazzone, leggenda della panchina. Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). Un'icona del calcio italiano con 12 club 6 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 7 / 7 Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia? Atalanta Milan Torino Fiorentina Hai salvato l'onore di qualcun altro: il record negativo è del Milan. Colpo sotto all'incrocio! Il Milan è la regina… delle finali perse. Il Milan è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia: ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, ed è considerato il club con più finali perse nella storia della competizione. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 13% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

La Lazio deve puntare maggiormente sulla Coppa Italia?

“Il campionato non va mollato: ci sono tanti punti e può ancora rientrare in corsa per un discorso europeo. E poi c’è la Coppa Italia con il Bologna. Li deve giocarsi il tutto per tutto”.