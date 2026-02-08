Ultim’ora, bomba Koopmeiners in casa Juve: cosa succede

Decisione inattesa in casa Juventus in queste ore: nessuno dei tifosi bianconeri lo avrebbe mai immaginato.
Questa sera, alle ore 20:45, la Juventus ospita la Lazio di Sarri nel big match della 24esima giornata di Serie A. I bianconeri devono assolutamente vincere dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta e dopo il successo sul campo del Genoa da parte del Napoli, che ha allungato al terzo posto in classifica.
Spalletti, però, si presenta con qualche problema di formazione all’appuntamento. Kelly è in forte dubbio e potrebbe essere preservato in vista del derby d’Italia contro l’Inter, in programma il prossimo 14 febbraio: al suo posto Koopmeiners appare in vantaggio su Gatti per affiancare Bremer.
Una decisione davvero inaspettata se si considera il rendimento dell’ex Atalanta nell’ultimo periodo: il centrocampista olandese anche in Coppa Italia è apparso svogliato al suo ingresso in campo, ma Spalletti crede fortemente nelle potenzialità del 27enne di Castricum e punta a rilanciarlo. L’ultimo dubbio riguarda Conceicao: in caso di forfait del portoghese, è pronto Miretti che potrebbe posizionarsi sulla trequarti insieme a Yildiz e McKennie alle spalle dell’unica punta David.