LAZIO MILINKOVIC-SAVIC ESPULSIONE CUORE MILAN / Lazio sotto 2-1 in casa contro il Chievo Verona all'Olimpico e sotto di un uomo per l'espulsione di Milinkovic-Savic.

Il centrocampista ha perso letteralmente la testa dando un calcio a Stepinski. Sui social si sono letteralmente scatenati: molti i commenti, tantissimi ironici, che sostengono che il calciatore sia già del. Certamente non c'è dubbio che lasciando i suoi in 10 uomini non li ha per nulla favoriti.