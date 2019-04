PARMA MILAN GATTUSO / Una punizione di Bruno Alves premia un buon Parma e beffa il Milan che si fa recuperare nel finale del match del Tardini. Un pari che fa male ai rossoneri che ora rischiano seriamente di perdere terreno nella corsa alla Champions League e che il tecnico Gennaro Gattuso commenta così ai microfoni di 'Sky': "Primo tempo abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, poco ritmo e loro si sono chiusi bene.

Abbiamo commesso un’ingenuità sulla punizione e hanno fatto un grandissimo gol. Ci prendiamo questo punto. La loro squadra ha caratteristiche ben precise, le sapevamo. Hanno avuto più rabbia di noi. Serve più attenzione? Allora forse non sono bravo abbastanza da far capire che serve più attenzione anche alla fine. Potevamo far di più, ma io sono obiettivo e mi piace dire come stanno le cose. Ci aspettavamo di fare di più e sapevamo le difficoltà che avremmo incontrato. Bisogna guardare avanti".