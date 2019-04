Calciomercato Juventus, i retroscena dell'affare Bruno Alves

CALCIOMERCATO JUVENTUS BRUNO ALVES / Era stato uno dei nomi più caldi delle ultime ore dello scorso calciomercato invernale, salvo poi restare al Parma con tanto di rinnovo. Stiamo parlando dell'esperto BrunoAlves, centrale portoghese che in Emilia si è meritato subito la fascia di capitano e si è dimostrato leader tecnico e carismatico del gruppo tanto da convincere tanti grandi club a tentarlo durante la finestra di gennaio.

Su tutti la, che tramite anche il pressing di Cristianoha cercato di portarlo a Torino. La conferma arriva dal Ds del Parma, Daniele Faggiano, che ai microfoni di 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport' svela: "È un retroscena che vi posso dire. Me lo aveva chiesto la Juve ed ero andato nel panico perché per noi è un giocatore importante e quando manca si sente. C'è stata questa richiesta dalla Juve prima, poi ne sono arrivate anche altre che ci avevano fatto traballare, nel senso che eravamo preoccupati. Poi si è risolto tutto per il meglio, ci eravamo dati una parola. La chiamata di Ronaldo? Non solo, poi è arrivato anche qualcuno sopra Ronaldo...".