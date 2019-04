CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MANCHESTER CITY SANE GABRIEL JESUS / La cocente eliminazione dalla Champions League ha di fatto chiuso la stagione della Juventus, che si appresta a festeggiare il suo ottavo scudetto consecutivo e a programmare la prossima annata. Se tra le cessioni eccellenti figurano in primis quelle di Dybala e Pjanic, sul fronte acquisti il numero di fuoriclasse accostati ai bianconeri è destinato a crescere nel corso delle prossime settimane. Tra questi potrebbero esserci quelli del Manchester City: come riporta 'elchiringuitotv', infatti, sette oppure otto giocatori di Guardiola chiederanno di andarsene a fine stagione; tra questi anche Gabriel Jesus e Sané.

Calciomercato, Juventus-Inter per i fuoriclasse del Manchester City

Non è da escludere, quindi, una sfida di mercato tra i bianconeri e l'per sfruttare l'occasione d'oro proveniente dall'Inghilterra: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Classe 1996, Sané è ormai da tempo un profilo seguito dalla Juventus, che la prossima estate potrebbe dare vita a molteplici cambiamenti nel reparto offensivo; la sua valutazione si aggira sui 100 milioni di euro, cifra che Paratici potrebbe raggiungere grazie alla cessione di alcuni elementi pregiati. Nonostante le tante panchine accumulate di recente, il tedesco si è reso protagonista di un'ottima stagione, come dimostrano i 18 assist e 15 gol in 42 presenze totali. I bianconeri seguono altresì Gabriel Jesus, che è il sogno di mercato anche di Marotta, alla ricerca del profilo giusto per il dopo Icardi; il suo valore può superare i 70 milioni di euro. La sfida con i nerazzurri, inoltre, potrebbe proseguire per Gundogan, centrocampista di qualità che non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2020: valutato circa 40 milioni di euro, anche per lui c'è da battere la folta concorrenza internazionale, che vede il Real Madrid molto interessato. Infine, altre occasioni da Manchester sono Mahrez e Otamendi. Il derby d'Italia, previsto da due giornate di campionato, si sposta dal campo al mercato: Marotta studia la beffa per la 'Vecchia Signora'.

