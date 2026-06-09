Beffa Juve, Rudiger firma per un anno: dove giocherà

Svolta improvvisa nel futuro del difensore tedesco del Real Madrid: pessime notizie per la Vecchia Signora che lo aveva cercato.
La Juve lo aveva corteggiato a lungo anche per via del suo contratto in scadenza col Real Madrid il prossimo 30 giugno 2026, ma ora c’è da registrare una svolta importantissima nel futuro di Antonio Rudiger. L’ex Roma, infatti, firmerà nelle prossime ore il rinnovo con la compagine spagnola e giocherà nella Liga almeno per un altro anno.
A sottolinearlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui Rudiger sarebbe ormai a un passo dalla firma con il Real Madrid fino al 30 giugno 2027, quindi un ulteriore anno rispetto alla scadenza attualmente prevista.
Una vera mazzata per la Juventus che, a questo punto, sarà costretta a virare su altri profili per mettere a segno un colpo importante in difesa: seguiremo con grande attenzione le vicende di mercato in casa Juve e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.