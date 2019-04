CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS AJAX / Non basta Ronaldo: la Champions resta un miraggio per la Juventus. I bianconeri sono sconfitti in casa dallo splendido Ajax dei ragazzi terribili: la squadra di Allegri 'regge' un tempo poi va in difficoltà al cospetto della maggiore freschezza atletica e della tecnica della squadra di Ten Hag e paga dazio. Eppure l'inizio dei padroni di casa era stato decisamente incoraggiante: i primi minuti sono tutti di marca juventina e così c'è poco da dire quando Ronaldo, sempre lui, di testa batte Onana e fa esplodere lo Stadium. Il Var ratifica la rete ma la gioia dura lo spazio di qualche minuto.

E'a siglare il pareggio che manderebbe le squadre ai supplementari.

La ripresa inizia con Kean al posto di Dybala, fuori per infortunio, come successo nel primo tempo a Mazraoui, ma sono i giovani dell'Ajax a prendersi la scena: i primi quindici minuti sono quasi un monologo olandese, la Juve fatica a uscire poi quando sembra che gli ospiti stiano perdendo forza ecco il gol siglato de Ligt. Mancano 24 minuti al 90esimo e i bianconeri dovrebbero fare due gol: occasioni chiare non arrivano se non al 90esimo quando la Juve reclama un rigore per un fallo di mano in area. Arbitro e Var lasciano proseguire (la palla sembra toccare prima la pancia poi la mano) e la Juve dice addio al sogno Champions.

JUVENTUS-AJAX 1-2: 28' Ronaldo (J), 34' van de Beek (A), 67' de Ligt (A)

