CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA THAUVIN MARSIGLIA / Florian Thauvin è intenzionato a lasciare il Marsiglia in estate. L'esterno d'attacco è in rotta con il club francese e molte squadre italiane hanno già drizzato le orecchie, fiutando l'affare. Napoli, Inter e Milan hanno da tempo messo nel mirino il calciatore.

I rossoneri soprattutto, la prossima estate - se dovessero centrare la qualificazione in Champions League - sono pronti ad una vera rivoluzione sugli esterni. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI

Tra i tanti nomi circolati c'è anche quello di Thauvin. Per il classe 1993 il Milan potrebbe giocarsi la carta André Silva. L'attaccante sta vivendo un girone di ritorno non brillantissimo e il riscatto da parte del Siviglia non è più così certo, anzi. Gli andalusi non avrebbero intenzione di versare nelle casse del Milan i 35 milioni di euro pattuiti. Il portoghese potrebbe essere quindi usato come pedina di scambio e il Marsiglia, che dovrà fare i conti con l'addio di Mario Balotelli a fine stagione, potrebbe diventare davvero un'idea.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui