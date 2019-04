CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN CHELSEA / Non decolla la stagione di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino sta deludendo le attese e non è riuscito a riscattare i mesi opachi con la maglia del Milan.

Anche Maurizio Sarri sembra aver perso la fiducia nei suoi confronti: il tecnico, che tanto lo ha voluto al Chelsea, in un match chiave come quello di ieri contro il Liverpool, ha deciso di lasciarlo fuori dall'undici titolare.

Una scelta che lascia pochi dubbi. Higuain è poi entrato al 56', dopo che il Liverpool si era portato sul 2-0. Quasi 35 minuti per l'argentino: tempo sufficiente per essere preso di mira ancora una volta dai suoi tifosi. Sui social sono tantissimi gli insulti al centravanti, lontano parente di quello ammirato in passato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Higuain è stato davvero scaricato da tutti: il ritorno alla Juventus sembra davvero inevitabile.

