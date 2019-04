Calciomercato Roma, summit a Boston: da Conte a Mourinho e Sarri, la situazione

CALCIOMERCATO ROMA MOURINHO CONTE SARRI MASSARA PALLOTTA BALDINI - Si decide il futuro della Roma. Il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, è volato a Boston per incontrare il presidente James Pallotta, insieme al consigliere del massimo dirigente Franco Baldini. Sul tavolo, il futuro della direzione sportiva, con Luis Campos del Lille in prima fila. E dell'allenatore. Claudio Ranieri esaurirà il suo compito alla fine della stagione in corso e i nomi che circolano per la futura guida tecnica sono di altissimo livello: Antonio Conte, José Mourinho e Maurizio Sarri.

Col primo, accostato anche all' ci sarebbero stati già contatti , ma il problema è rappresentato dall'alto ingaggio richiesto (oltre 10 milioni di euro a stagione). Lo stesso argomento che rende, riporta il 'Corriere della Sera', decisamente impraticabile la pista che porta allo 'Special One' . In pole, dunque, ci sarebbe l'attuale allenatore del