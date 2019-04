Calciomercato, Zaniolo e Chiesa richiesti: il consiglio di Batistuta

CALCIOMERCATO ZANIOLO CHIESA BATISTUTA / Considerati tra i migliori prospetti italiani, Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo vantano molteplici estimatrici in giro per l'Europa.

Durante un'intervista, Gabriel, doppio ex di, ha dato un consiglio ai due calciatori: "Zaniolo? Tra rimanere alla Roma o andare via conta molto cosa vuole lui. Se ha voglia di giocarsi la carriera per una maglia deve fare quello che sente perché se resta alla Roma solo perché i tifosi lo vogliono non funziona - le sue parole ai microfoni di 'RaiSport' - Chiesa? A volte è meglio stare dove sei comodo piuttosto che andare a vincere uno scudetto o una coppa dove non vivi bene".