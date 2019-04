Juventus, frecciata di Andreazzoli a Allegri: "Preferivo i ragazzotti..."

JUVENTUS ANDREAZZOLI RAGAZZOTTI / Ancora polemiche sulle scelte di Massimiliano Allegri per il match di ieri con la SPAL. L'allenatore della Juventus ha lasciato mezza rosa a Torino e schierato diversi giovani dell'Under 23, lanciando una squadra che lo stesso Andrea Barzagli, nel post-gara, ha definito "di ragazzotti".

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Empoli, il tecnico dei toscaniha dichiarato: "Ovvio, anche io avrei preferito affrontare una squadra di ragazzotti, come l'ha definita Barzagli, ma non è andata così. In ogni caso io tendo a concentrarmi su ciò che posso fare io e non sugli altri: devo occuparmi di quello che fa l'Empoli e di quello che potrà fare il nostro avversario di domani".