CALCIOMERCATO SPAL JUVENTUS TORINO BONIFAZI / Kevin Bonifazi supera l'esame Juventus. Il centrale difensivo classe 1996 è stato tra i migliori in campo nella clamorosa vittoria della Spal contro la capolista, che ha quindi dovuto rimandare la sua festa scudetto. Allo stadio 'Mazza', i dirigenti bianconeri hanno potuto osservare l'ottima prova del talento italiano, attento in fase difensiva e autore della prima rete ferrarese. Arrivato la scorsa estate in maglia biancoazzurra, Bonifazi ha impiegato poco tempo per diventare un punto fermo tra i titolari di Semplici, che sta contribuendo alla sua grande crescita. Il d.s.

Calciomercato Juventus, occhi su Bonifazi

, alla ricerca di volti nuovi per ringiovanire il reparto difensivo della, potrebbe quindi aver preso spunto dalla gara odierna per valutare meglio le sue potenzialità e tentare uno 'sgarbo' di mercato ai tifosi del clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Il difensore è stato ceduto dal Torino alla Spal a titolo temporaneo con opzione di riscatto e contro-opzione. Così, la prosima estate non è escluso un suo ritorno in maglia granata oppure una cessione ad altri club italiani di caratura superiore, considerando i miglioramenti mostrati nel campionato in corso. I bianconeri, dal canto loro, restano sempre attenti ai giovani profili italiani di buone prospettive, tra i quali figura sicueramente Bonifazi.

