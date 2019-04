DIRETTTA VILLARREAL VALENCIA / Dalla doppia sfida tra Villarreal e Valencia uscirà l'avversaria di Arsenal o Napoli nella semifinale di Europa League. All'Estadio de la Ceramica, l'andata dei quarti di finale avrà un sapore particolare per Marcelino, grande ex della partita che tenterà di fare almeno un gol in trasferta.

La sconfitta contro il Rayo Vallecano ha interrotto una serie positiva che durava ormai da diciassette partite, mentre il Submarino Amarillo è ripiombato al terzultimo posto dopo la sconfitta contro il Betis. Calciomercato.it segue la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI VILLARREAL VALENCIA

Villarreal (4-4-2): Andres Fernandez; Gaspar, Alvaro, Victor Ruiz; Fornals, Caseres, Iborra, Santi Cazorla, Quintillà; Chukwueze, Moreno.

Valencia (4-4-2): Neto; Roncaglia, Garay, Gabriel, Gayà; Torres, Parejo, Wass, Gonçalo Guedes; Rodrigo, Gameiro

