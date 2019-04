Frosinone, polemiche Var: la 'frecciata' di Stirpe

FROSINONE STIRPE / Maurizio Stirpe esprime il suo rammarico per la stagione del Frosinone, reduce da due vittorie consecutive: "C'è già tanto rammarico per questa stagione, questo la dice lunga. Dovremo giocare partita dopo partita, la prossima sarà molto difficile. Paradossalmente quest'anno il nostro andamento in trasferta è molto migliore rispetto a quello delle nostre dirette concorrenti. Sono i misteri del calcio di cui bisogna però prenderne atto - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Vittoria Udinese? L'ho guardata la partita, l'Empoli ha disputato un'ottima partita ma l'Udinese è stata micidiale nella gestione degli episodi.

La quota salvezza è anche aumentata, noi dovremmo provare a fare tante imprese quante sono state le occasioni che abbiamo fallito. Inizio difficile? Non è tanto il cambio di allenatore. Non abbiamo avuto tempo per fare cambiamenti e metabilizzare gli stessi. E' stato un ritardo che non siamo riusciti a colmare in tempi brevi. Inter? Dobbiamo provare a giocare con coraggio ed entusiasmo sospinti dal nostro pubblico. Nel campionato italiano c'è chi continua a guadagnare soldi e chi ne mette. Questo va tutto a discapito della bontà dello spettacolo e dei tifosi. Var? Diciamo che è uno strumento sicuramente utile, quest'anno a noi è costato almeno sei punti con decisioni opinabili. Salvezza? Per me abbiamo il 20% di possibilità. Dobbiamo essere noi bravi sul campo. Il Frosinone ha solo un piano: quello di essere sempre protagonista. Se non dovessimo salvarci, l'anno prossimo ripartiremo con l'ambizione di salire subito".