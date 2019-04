CAGLIARI SPAL MARAN / Felice per l'importante vittoria del Cagliari contro la Spal, Rolando Maran ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine match: "Gli episodi a volte condizionano. Ad di la di qualche minuto dopo il pareggio loro, siamo stati più pericolosi e nella seconda parte è stata una buona gara. Barella? Ci ha dato sicuramente tanto equilibriol col suo dinamismo riesce sempre a incidere - le sue parole a 'Sky Sport' - Nonostante sia molto giovane ha grandissima personalità e riesce ad essere lucido. Non dimostra l'età che ha per come interpreta le partite.

Ha ancora grandissimi margini di miglioramento.in Nazionale? Deve continuare così, ha grosso potenziale. Se lavora in questo modo avrà un futuro importante. E' arrivato a gennaio e si è reso protagonista di buone gare. Può incidere sulle partite. Il suo unico nemico è lui stesso: non deve piacersi molto e deve mettere in campo sostanza".

MENTALITA' - "Noi non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo andar forte. Bisogna crescere nella mentalità: qualche volta va bene, qualche volta andrà male. Ma questa deve essere la mentalità con la quale crescere. Per noi il lavoro sugli esterno è importante, così abbiamo ampiezza. Gol annullato a Pavoletti? Il contatto è ininfluente, lì è difficile giudicare".

