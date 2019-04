CALCIOMERCATO NAPOLI KOUAME PERINETTI GENOA / Trasferta a Napoli per il Genoa in casa di una squadra vogliosa di rialzare la testa dopo il KO del Castellani.

Napoli-Genoa potrebbe però essere anche l'occasione giusta per parlare di calciomercato con gli azzurri sempre interessati alle prestazioni di. Ne ha parlato il ds del Grifone, Giorgio, ai microfoni di 'Radio Crc', presentando anche la sfida: "Contro il Napoli avremo una squadra che si è distratta con l'Empoli e di conseguenza ci terrà a vincere. Dobbiamo puntare ad una prestazione che non sfiguri. Il bonus tranquillità per la salvezza l'abbiamo già usato, ora dobbiamo vincere. Per essere tranquilli dovevamo vincere le partite precedenti. Noi non siamo l'Arsenal. La partita sarà preparatoria per entrambe perchè loro penseranno all'Arsenal e noi al derby. Adesso non penso al mercato poi, se il Napoli vorrà parlare di Kouamè ne parleremo".