CALCIOMERCATO NAPOLI SERI / E' stato a lungo un uomo copertina del calciomercato: due estati fa il Barcellona avrebbe fatto follie per prelevarlo dal Nizza ma per Jean-Michael Seri il treno blaugrana è passato senza fermata. Così in estate è arrivato il trasferimento in Premier League con la maglia del Fulham: stagione sfortunata però per il club londinese che è retrocesso matematicamente dopo la sconfitta contro il Watford.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ecco allora che il futuro del centrocampista ivoriano, classe 1991, potrebbe prevedere un nuovo trasferimento: tra le squadre che potrebbero cogliere l'occasione c'è anche il. La formazione di Ancelotti interverrà sul mercato in estate e lo farà anche rinforzando il proprio centrocampo che ha visto l'addio di Hamsik a stagione in corso e potrebbe prevedere altre partenze (Diawara su tutti). Seri è stato accostato al club partenopeo già prima del trasferimento al Fulham e il suo nome potrebbe ora tornare di moda.