Napoli, è ufficiale: acquisto a titolo definitivo per 44 milioni

Azzurri letteralmente scatenati in vista del prossimo anno: in questi minuti è stato diramato il comunicato.

La notizia era già da tempo nell’aria e adesso è arrivata anche l’ufficialità: Hojlund si trasferisce al Napoli a titolo definitivo. A renderlo noto è, in questi minuti, lo stesso club azzurro attraverso questo comunicato: “La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all’esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan. Congratulazioni, Rasmus!”.

Il Napoli verserà nelle casse del Manchester United altri 44 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 6 milioni di prestito oneroso pagati un anno fa. Un’operazione complessiva da 50 milioni che regala agli azzurri uno degli attaccanti più interessanti del panorama calcistico europeo.